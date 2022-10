Led Zeppelin au Bath Festival en 1970 : des images inédites !

Moins d’un mois après la diffusion inédite d’un concert au Forum de Los Angeles en 1970 sur Youtube, on retrouve d’autres images tout aussi inédites d’un concert du groupe au Bath Festival la même année, le 28 juin 1970.

A l’affiche de l'événement, on retrouvait aussi Canned Heat, Steppenwolf, Pink FLoyd, Johnny Winter, Fairport Convention, Jefferson Airplane, Frank Zappa, the Moody Blues, The Byrds, Santana, Dr John et beaucoup d’autres.

C’est en 2017 que le professeur Steve Chibnall de l’université de De Montfort dans le Leicester avait déclaré qu’il existait plus de 30 minutes d’enregistrement professionnel de ce concert, filmé par le réalisateur Peter Whitehead, qui avait aussi travaillé sur le documentaire Charlie Is My Darling des Rolling Stones à l’époque. Ces archives ont été stockées et sont maintenant apparues en ligne.

"Quand Led Zeppelin jouait, c’était dans le noir, et il n’y avait pas assez de lumière pour les caméras", explique Chibnall au Tight But Loose Editor Dave Lewis. "Il s’est donc dit que les extraits étaient inutilisables. Et maintenant, ils sont utilisables puisque nous avons la possibilité de les restaurer. On peut augmenter les niveaux de lumière de manière digitale."

En 2017, Chibnall avait expliqué au magazine Classic Rock qu’il devait en discuter avec le management de Led Zeppelin pour discuter des droits d’auteur : "Ça serait super de le restaurer à temps pour les 50 ans du festival, non ?", avait-il alors déclaré.

Sur ces extraits, seulement dix minutes comportent une piste audio et le reste est sans son, avec des extraits des coulisses.