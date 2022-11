Lecture : « Comment faire face au cyberharcèlement ? »

À l'heure actuelle, on peut se sentir dépassé par ce qui correspond maintenant à "une cours de récréation virtuelle". Il n'y a pratiquement plus d'harcèlement sans cyberharcèlement. C'est comme si on avait mis une caisse de résonnance qui amplifie le phénomène et qui angoisse les parents. Le harcèlement met du temps à s'installer.

Dans le cas du cyberharcèlement par contre, il y a un phénomène qu'on appelle "le flaming" : l'enfant/l'adolescent est incendié en très peu de temps. Plus d'explications dans ce Podcast.

Retrouvez "La Grande Forme" en direct du lundi au vendredi de 13 heures à 14h30 sur VivaCité. Vous avez manqué l’émission ? Nous vous invitons à la revoir sur Auvio ainsi que sur différentes plateformes de Podcast.