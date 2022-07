Lecture à emporter en vacances

Et puis, il y a aussi du neuf au rayon BD :

Et ce n’est pas parce que ce sont des romans graphiques qu’ils ne valent pas le détour, bien au contraire ! Ici, dans "Paul est mort", les auteurs imaginent que McCartney casse sa pipe en 1966 et est remplacé par un sosie ! Et c’est un prétexte en or pour revenir sur les plus grands enregistrements des Beatles.

Au rayon Stones, cette fois, direction "Rolling Riviera". On y suit donc Mick Jagger dans les couloirs d’un hôtel de luxe. Dans ce volume aussi irréel que jouissif, il croisera notamment un chat qui connaît bien les Stones, puis Elton John avec qui il va discuter lunettes. C’est complètement délirant. Et c’est surprenant à chaque case ! Le dessin est aussi psyché que l’histoire ! Bref, à ne pas rater !

On enchaîne avec un album moins délirant mais passionnant : il s’agit de la biographie dessinée de George Best, souvent appelé le "5e Beatle". Si sa biographie est assez détaillée, elle sent aussi le rock à chaque page. C’est une toute bonne surprise, un tout bon moment, et la preuve que tout est dans tout !