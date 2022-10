Leçon de plan-séquence avec le film ''Boiling Point'' par Cathy Immelen

''Boiling Point'' qui sort ce 26 octobre a été filmé d’une seule traite, en un seul plan. Un seul plan séquence d'une heure trente dont l’action se déroule dans un resto huppé londonien. La mise en scène fait littéralement vivre au spectateur un service en temps réel entre la salle, la cuisine et le coup de feu aux casseroles virevoltantes. C’est tellement intense qu’on est lessivés en tant que spectateur, comme si on avait bossé avec eux. Cette prouesse technique c’est ce qu’on appelle un "On take film", un film "en prise" donc. L’utilisation du plan-séquence est censée rendre le film plus réaliste. L’impact sur le spectateur est très fort car il est littéralement immergé dans le film, à la façon d’un jeu vidéo. Son utilisation est devenue, aussi un argument marketing. Pour moi, tous ces plans séquences virtuoses avec des passages de caméras qui semblent impossibles, n’ont rien de réaliste, ça me trouble et je pense surtout à la préparation et ça me sort de l’histoire. Je ne suis plus concentré sur ce qui est raconté, mais sur comment c’est raconté. Même si j’ai tout de même beaucoup de respect et d’admiration pour la beauté du geste de tous ces corps de métier où il y a zéro alternative à la perfection totale !