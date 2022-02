Leçon d'histoire : Le thé, connu depuis des siècles pour ses vertus

Le 17 février 1661, jour faste s’il en est, un autre Roi-Soleil, de Chine celui-là, monte sur le trône impérial. Il a 6 ans… Il s’appelle Kangxi, il descend de la dynastie Qing et va régner sur ses vastes terres durant 62 ans. retraçons l'histoire du thé à cette époque.

Et chez nous ?

Le thé arrive au milieu du XVIème siècle via la route des Indes, grâce aux Portugais et au célèbre navigateur Vasco de Gama. Il fait son entrée en Angleterre un siècle plus tard, vers 1650 et, à cette époque, il n’est apprécié que par quelques " happy few " pour ses vertus médicinales.

" Voici la méthode dont on peut en user si on veut s’en servir pour la santé. Après s’être purgé s’il est nécessaire, suivant l’avis d’un Médecin, on prendra une tasse de lait de vache que l’on fera légèrement bouillir pour l’écrémer et en ôter les parties butyreuses* qui chargent l’estomac et embarrassent la poitrine; on mettra en même temps infuser une dragme (4.36 grammes) de thé dans deux verres d’eau chaude, puis on mêlera le tout avec une cuillerée de sucre et on en avalera une bonne écuelle (1/2 litre) chaudement. Continuant ainsi pendant un mois et même deux si on s’en trouve bien, avec la précaution de se purger doucement et agréablement de quinze en quinze jours "…

Bonne dégustation