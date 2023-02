LEC : les quatre finalistes sont connus

Mais au-delà du nom, le changement majeur apporté au LEC, c’est son format. Fini les deux splits par an, à présent, il y en a trois : le Winter Split, le Spring Split et le Summer Split. Au terme de ces trois splits, six équipes se qualifieront alors pour les LEC 2023 Season Finals, où elles se disputeront les quatre places disponibles pour participer aux championnats du monde qui auront lieu en octobre 2023. L’unique grosse finale de l’année se jouera donc à Montpellier, dans le sud de la France. Les détails de l’évènement ne sont cependant pas encore connus.

Chaque split du LEC se déroule sur six semaines à raison de trois jours par semaine, les samedis, dimanches et lundis. Ce nouveau format permet donc aux spectateurs d’avoir plus de contenu à regarder et aux joueurs de jouer, normalement, plus de parties durant l’année. Pour plus d’informations, voir l’article de Riot Games détaillant le nouveau format et ses particularités.