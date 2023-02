LEC : G2 Esports remporte son dixième titre

Bien que G2 Esports partait favori dans cette finale, MAD Lions semblait pourtant capable de rivaliser avec ses adversaires après avoir battu SK 3-2 vendredi, et KOI 3-1 samedi. Malheureusement, la fatigue a commencé à se faire ressentir pour Nisqy et ses coéquipiers. Ceux-ci se sont retrouvés complètement impuissants face à une équipe G2 aux drafts riches et imprévisibles.

Une victoire 3-0 avec deux des trois parties où G2 n’a laissé aucune chance aux MAD Lions. La troisième et dernière partie semblait être la plus gagnable pour MAD Lions, mais l’intelligence de l’équipe et les mécaniques exceptionnelles des joueurs de G2 leur ont permis de revenir dans la partie.

G2 Esports avait changé 3/5 joueurs après une performance décevante aux championnats du monde en octobre 2022. Parmi ces trois nouveaux venus, le rookie suédois Yike et le vétéran français Hans Sama, qui décrochent tous les deux leur premier titre dans une région majeure. Cette victoire, c’est également la huitième pour Caps, ce qui fait de lui le joueur le plus décoré d’Europe, à ex æquo avec son ancien coéquipier Perkz.