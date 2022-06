LEC, BLAST Premier, DreamHack et e-Caribana : l’Esport du week-end résumé

Du côté belge de la faille de l’Invocateur, on fête le grand retour de Yasin "Nisqy" Dinçer au plus haut niveau. L’ancien Fnatic a rejoint MAD Lions après un segment de printemps après avoir été mis sur le côté par son ancienne structure.

Les résultats :

Les grands gagnants de cette reprise sont les G2 Esports qui repartent avec le score de 3 victoires et 0 défaite à l’issue de ce premier week-end.

On retrouve ensuite Astralis, EXCEL, MAD Lions, Fnatic et Vitality tous ex aequo avec deux victoires et une seule défaite. Teams BDS et Misfits sont, eux, dans le dur avec 3 défaites et zéro victoire.