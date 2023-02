LeBron James : "J'ai toujours l'impression d'être le meilleur à avoir joué à ce jeu"

Interrogé par une ancienne idole des Lakers, Shaquille O'Neal, quant à savoir si sa performance historique faisait de lui désormais le plus grand joueur de l'histoire de la NBA, James a répondu d'une pichenette: "je vais laisser tout le monde en décider, ou en parler, mais c'est une grande discussion de salon de coiffure", a déclaré James, avant que O'Neal ne le coupe et exige une réponse directe. "Moi personnellement, je peux me mesurer à n'importe qui qui a déjà joué à ce jeu", a-t-il dit. "Mais tout le monde va avoir son favori, et tout le monde va décider qui est son favori, mais je sais ce que j'ai apporté à la table, je sais ce que j'apporte à la table chaque nuit, et ce que je peux faire sur ce parquet. J'ai toujours l'impression d'être le meilleur à avoir joué à ce jeu, mais il y a tellement d'autres grands joueurs que je suis heureux de faire partie de leur histoire."