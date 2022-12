Lebron James est immortel : 47 points et la victoire… le jour de ses 38 ans !

Il y a quelques jours, Lebron James livrait une interview franchement inquiétante où il donnait quelques indices concernant sa fin de carrière. "Je ne sais pas combien de temps je vais encore jouer. Je ne veux pas finir ma carrière en jouant à ce niveau-là d’un point de vue collectif" expliquait-il à Sports Illustrated, pointant du doigt le début de saison de ses Lakers, tristes 13e de la Conference Ouest.

Quelques jours plus tard, comme s’il voulait se prouver à lui-même qu’il est allé un peu vite en besogne et qu’il en a encore sous le capot, Lebron James a livré l’un de ces récitals dont lui seul a le secret… le jour de ses 38 ans.

En désossant, quasiment tout seul, les pauvres Atlanta Hawks, victimes bien consensuelles du réveil du roi. À l’arrivée, la feuille de stat du King est somptueuse : 47 points (à 18/27 !), 10 rebonds, 9 passes décisives et la victoire (130-121) en prime.

Il franchit la barre des 40 points pour la 70e(!) fois de sa carrière et devient ainsi le 4e joueur à inscrire plus de 45 points à 38 ans après Kareem Abdul-Jabbar, Michael Jordan et… Jamal Crawford. Et le pire dans tout ça ? C’est qu’il avait très mal commencé sa partie, ne pointant qu’à deux petits points après un quart-temps. Le temps de mettre la machine en route. Pour ensuite voguer vers une prestation XXL en mode point d’exclamation : non, il n’est pas proche de la retraite. Loin de là, même…