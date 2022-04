LeBron James absent des Playoffs ? Un fait rare en NBA

LeBron James va-t-il manquer les Playoffs NBA avec les Lakers ? Au vu des résultats de son équipe depuis quelques semaines, il y a de fortes chances que ce soit le cas. Une absence rare pour the Chosen One.

Frank Vogel, l’entraîneur des Lakers a beau assurer ne pas "être préoccupé par les maths", son équipe est au plus mal et risque bel et bien de manquer les Playoffs en fin de saison. Si Vogel se "préoccupe du prochain match et tire les leçons des dernières défaites pour la prochaine rencontre en espérant obtenir une victoire contre Phoenix", il y faudrait un miracle pour que l’équipe de Los Angeles y arrive. Car Phoenix, solide leader, survole la saison régulière.

Avec un bilan catastrophique de 31 victoires pour 47 défaites, les Lakers ne sont mêmes plus en lice pour le play-in de la Conférence Ouest. Un revers dès ce mardi contre les Suns, leaders du championnat, pourrait bien mathématiquement acter l’élimination du champion 2020 de la course aux play-offs et sonner la fin d’une saison cauchemardesque.