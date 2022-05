"Leave no traces", un drame historique percutant qui nous replonge dans les années noires de la Pologne

Nous sommes donc en 1983, à Varsovie. Le fils d’une militante du mouvement social et ouvrier Solidanosc est battu à mort par la police. En haut lieu, on fait tout pour étouffer cette bavure. Mais le jeune Jurek a été témoin de la scène. Il a tout vu et pourrait identifier les coupables. Il est donc obligé de se cacher, de fuir alors que l’état déploie d’énormes moyens pour le retrouver et enterrer une bonne fois pour toutes l’affaire…

Inspiré d’une histoire réelle, "Leave no traces" ou en français dans le titre "Varsovie 83", le nouveau film du réalisateur polonais Jan P. Matuszynski revisite les années noires du régime totalitaire du général et président Jaruzelski. Dernier dirigeant communiste de la Pologne, il avait instauré la loi martiale en 1981 pour tenter de mater le syndicat Solidarnosc. À travers une reconstitution plus vraie que nature, à travers une certaine tension, ce drame historique se vit comme un thriller. "Leave no traces" (qu’on pourrait traduire par " Ne laissez pas de traces… de marques… des marques de coups ") est percutant. Le mensonge (et sa dénonciation) n’aura jamais été aussi criant de vérité. Entre menaces, pressions et faux témoignages, le climat assez anxiogène et oppressant de ce thriller (qui rappelle encore ce qu’on peut vivre aujourd’hui dans les régimes totalitaires) vous collera à votre siège.