Leandro Trossard, remplaçant naturel d’Eden Hazard avec la Belgique ? "Tout dépend du système", selon Marc Wilmots

Le 7 décembre dernier, Eden Hazard, capitaine emblématique des Diables Rouges, a annoncé la fin de sa carrière internationale. À un peu plus d’un mois du premier match de la Belgique sous Domenico Tedesco, le nouveau sélectionneur fédéral, le plateau de la Tribune a fait de Leandro Trossard son choix numéro un pour remplacer Hazard dans le onze de base.

Transféré à Arsenal en provenance de Brighton au mercato hivernal, Trossard a inscrit son premier but sous ses nouvelles couleurs ce week-end (1-1 face à Brentford). S’il n’est pas encore titulaire avec les Gunners, cela ne saurait tarder selon notre consultant Philippe Albert : "Ses prestations vont aller crescendo. On le connaît. Il peut faire très mal dans les petits espaces. Même si pour le moment, c’est impossible de toucher au onze de base. Mais à long terme, c’est un bon choix".

Avec la retraite internationale d’Eden Hazard, une place s’est libérée sur les ailes des Diables Rouges. Leandro Trossard est-il le remplaçant naturel du Madrilène ? "Je pense qu’il va être titulaire", lance Nordin Jbari, "Il est arrivé dans une équipe qui marche bien. Arsenal joue le titre et Trossard entre tout le temps en jeu. Il va grandir et à mon avis, il peut être titulaire avec la Belgique".

De son côté, Marc Wilmots, ancien sélectionneur fédéral, se montre plus prudent : "Tout dépend du système. Si on retourne à un 4231, il y a Yannick Carrasco, Thorgan Hazard ou encore Dries Mertens qui peuvent aussi jouer plus haut".

Il faudra attendre le 24 mars et le match qualificatif pour l’Euro à Stockholm, face à la Suède, pour découvrir la première composition des Diables Rouges version Tedesco. Quatre jours plus tard, la Belgique défiera l’Allemagne en amical.