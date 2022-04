Leandro Trossard offre la victoire à Brighton face à Tottenham, 2e but en 7 jours

Ce samedi après-midi, Tottenham accueillait Brighton & Hove Albion pour le compte de la 33e journée de Premier League, le championnat d'Angleterre de football.

On se dirigeait vers un match nul dans cette partie disputée sous un très large soleil, c'était sans compter sur ce diable (rouge) de Leandro Trossard, titulaire ce samedi. Buteur la semaine dernière face à Arsenal, l'ancien médian du Racing Genk a marqué à la 90e minute face aux Spurs. Une récupération haute, un petit slalom et une frappe précise qui surprend Hugo Lloris. Un but important puisqu'il offre tout simplement la victoire à sa formation (0-1).

Cette saison, Brighton n'a pas perdu un seul match de championnat à Londres en six déplacements (quatre victoires contre Brentford, Watford, Arsenal et Tottenham, deux *partages contre Crystal Palace et West Ham).

Au classement, Tottenham fait une mauvaise affaire dans la course à la 4e place : les Spurs restent 4e avec 57 points mais ont disputé 32 matches contre 30 à Arsenal (54 points, 5e). Les Seagulls occupent eux la 10e position (40 points).