Leandro Trossard inscrit un triplé contre Liverpool à Anfield

Pour ceux qui en doutaient encore, le Diable Rouge est bel et bien en forme dans cette saison 2022-2023. En déplacement avec ses coéquipiers de Brighton dans l’antre d’Anfield du ténor Liverpool, l’attaquant a d’abord parfaitement lancé les siens dans le match. À la 4e minute d’abord, à l’entrée du rectangle, après une récupération d’un de ses coéquipiers, le feu follet belge s’est joué de Trent Alexander Arnold d’une feinte de corps avant de parfaitement croiser sa frappe. Un peu moins d’un quart d’heure plus tard, celui qui compte 21 sélections en équipe nationale a doublé la mise. Placé à la limite du hors-jeu dans la surface adverse, Trossard a une nouvelle fois été chercher le petit filet opposé d’Alisson Becker d’une frappe limpide et puissante.

Quelque peu désarçonnés, les Reds vont néanmoins trouver les ressources pour remonter leurs visiteurs. Et alors qu’on pense le doublé de Trossard vain pour ses troupes, le petit format va une nouvelle fois sortir de sa boîte. Parfaitement placé en deuxième zone, l’ailier est à la récupération d’un centre qui a traversé toute la défense locale. Avec ces trois réalisations, le Belge devient le premier joueur à inscrire un triplé à Anfield depuis Andrei Arshavin, auteur d’un quadruplé avec Arsenal le 21 avril 2009 lors d’un spectaculaire partage 4-4.

Une belle performance du Diable Rouge qui offre donc le point du partage à un Brighton toujours surprenant 4e de Premier League.