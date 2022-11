Leandro Trossard : "Hazard ou Trossard ? C’est une mauvaise question, la décision finale appartient au coach"

A deux jours de dernier amical, à quatre jours du match d’ouverture, la tension monte doucement. "L’ambiance dans l’équipe est assez relax, tout le monde rigole. Tout le monde est heureux d’être là et tout le monde est prêt à débuter."



Un triplé à Anfield, des buts face à City, Chelsea ou Leicester, Trossard respire la confiance et semble inspiré par l'atmosphère des grands matches. "Je me sentais très bien ces derniers mois. Et c’est toujours bien de pouvoir entamer un tournoi avec une bonne forme. Pour moi, c’est important de maintenir cette forme. Ce n’est pas le cas de toute l’équipe ? Je ne vois pas ça comme un problème. Tout le monde peut grandir dans un tournoi. Et cette semaine doit servir à ce que tout le monde soit le plus fit possible pour les matches. La préparation a été courte mais tout le monde a encore joué ce week-end dans son club. Donc je ne pense pas que cela va avoir une influence sur la forme de la majorité des joueurs. Il y en a quelques-uns qui ont besoin d’un peu plus de travail. Je pense que cela peut se régler en une semaine", avance le Diable aux 21 sélections.