Leandro Trossard double buteur après seulement 18 minutes contre Liverpool

Pour ceux qui en doutaient encore, le Diable Rouge est bel et bien en forme dans cette saison 2022-2023. En déplacement avec ses coéquipiers de Brighton dans l’antre d’Anfield du ténor Liverpool, l’attaquant a parfaitement lancé les siens dans le match. À la 4e minute d’abord, à l’entrée du rectangle, après une récupération d’un de ses coéquipiers, le feu follet belge s’est joué de Trent Alexander Arnold d’une feinte de corps avant de parfaitement croiser sa frappe. Un peu moins d’un quart d’heure plus tard, celui qui compte 21 sélections en équipe nationale a doublé la mise. Placé à la limite du hors-jeu dans la surface adverse, Trossard a une nouvelle fois été chercher le petit filet opposé d’Alisson Becker d’une frappe limpide et puissante. De quoi lancer une rencontre qui n’en demandait pas tant avec un Liverpool qui doit se reprendre face à un surprenant Brighton, actuellement 4e de Premier League.