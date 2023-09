Leandro Trossard coupé dans son élan à Arsenal : légèrement blessé, le Belge n'affrontera pas Tottenham

Après un rassemblement des Diables au cours duquel il avait retrouvé du temps de jeu (145 minutes face à l'Azerbaïdjan et l'Estonie), Leandro Trossard avait remplacé au pied lever Gabriel Martinelli, blessé, face à Everton le week-end dernier. Le Belge s'était illustré en plantant le seul but du match à vingt minutes du terme. Trois jours plus tard, il avait été l'un des artisans du large succès 4-0 d'Arsenal face au PSV Eindhoven en Ligue des champions (1 but et 1 assist).

En l'absence de Trossard et Martinelli, c'est Gabriel Jesus qui accompagne Eddie Nketiah et Bukayo Saka sur le front de l'attaque des Gunners. C'est la première titularisation du Brésilien en Premier League cette saison.