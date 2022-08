Léandre Kuavita, ce jeune espoir du SL16 FC qui frappe à la porte de l'équipe première du Standard

À Liège, un certain Léandre Kuavita pourrait intégrer l’équipe première plus tôt que prévu. Ce jeune milieu belgo-congolais réalise un début de saison canon avec le SL16 FC, entraîné par Joseph Laumann. Vendredi soir, sur la pelouse de Dender, Kuavita a inscrit l’unique but de la partie (0-1), permettant à son équipe de décrocher sa première victoire de la saison. Précédemment, les jeunes Rouches avaient partagé l’enjeu à deux reprises : sur la pelouse du Club NXT (2-2) et contre le Beerschot à Sclessin (2-2 également). Deux rencontres lors desquelles le Verviétois s’est illustré en plantant à chaque fois une rose. Trois buts en trois matches : pas mal pour un milieu de terrain.