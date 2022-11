Leander Dendoncker sur l’arrivée d’Emery et les résultats compliqués du club : "C’est un nouveau début pour l’équipe, j’espère que nous pourrons réaliser de grandes choses"

Arrivé lors du mercato d’été, Leander Dendoncker a accordé une interview sur le site de son club pour évoquer son début de saison avec Aston Villa.

Avec une 17e place et seulement 12 points pris sur 39 possibles, Aston Villa ne vit pas un début de saison de haut vol. Steven Gerrard a été remercié et c’est Unai Emery qui est aujourd’hui le coach de Leander Dendoncker, qui a débarqué cet été à Villa. Et le milieu de terrain en a profité pour parler de son nouveau coach lors d’une interview accordée sur le site de son club :

"Unai Emery est un coach célèbre. Il a entraîné de grands clubs avant son arrivée ici. Cela veut dire qu’il y aura une nouvelle manière de jouer, une nouvelle philosophie. Nous verrons ce qu’il apporte ici. Le groupe essaye de s’habituer, de s’adapter. C’est un nouveau début pour l’équipe, j’espère que nous pourrons réaliser de grandes choses."

Dendoncker n’a pas connu des débuts en fanfare avec son nouveau club. Il a mis du temps avant de démarrer comme titulaire et il n’a pas encore pu jouer un match entier en championnat. "J’essaye toujours de faire mon maximum pour l’équipe. C’est une nouvelle équipe pour moi, j’essaye de bien m’adapter, de travailler dur. Car comme je l’ai dit, c’est un nouveau départ pour nous avec le nouveau coach."

Un travail qui on l’espère commencera à payer pour lui, mais aussi pour le club car "malheureusement, les derniers résultats ont été un peu malchanceux. Et j’espère que nous pourrons avoir de bons résultats avant la trêve." Pour cela il faudra déjà battre Manchester United à domicile ce dimanche lors de la 15e journée de Premier League. "Un grand club avec un grand manager. On devra être bien organisé", conclut Leander Dendoncker.