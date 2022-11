Leander Dendoncker, le porte-bonheur des Diables, le lapin sorti du chapeau de Roberto Martinez

Avant le début de cette Coupe du monde 2022, plusieurs critiques s’abattaient sur les deux certitudes du trio défensif de Roberto Martinez, Toby Alderweireld et Jan Vertonghen, pour leur âge avancé, respectivement 33 et 35 ans. Pour la troisième place du trio, on a longtemps cru que Zeno Debast, 19 ans, tenait la corde. Disputant les trois dernières rencontres officielles de l’équipe nationale, sorte de chouchou de l’entraineur, le jeune joueur du Sporting d’Anderlecht avançait sobrement ses pions.

C’est finalement Leander Dendoncker qui a décroché la timbale. Relégué au statut d’énigme du noyau, l’élément d’Aston Villa a été la surprise du chef, le lapin sorti du chapeau de Señor Martinez face au Canada. Le sélectionneur s’est expliqué ce jeudi à propos du joueur qui était également, et étrangement, resté sur la banquette lors du match amical contre l’Egypte au Koweït.

"Leander est un joueur fiable. Ce qui est important pour nous, c'est qu'il soit prêt physiquement et ait joué lors des derniers matches avec son club. Il est devenu plus fort physiquement. Quand vous arrivez dans un nouveau club, vous avez toujours besoin d'un petit peu de temps. Leander a beaucoup d'expérience et a livré une bonne prestation à cette position face à un solide adversaire. Il est dans ce groupe depuis plus de cinq ans. Il est expérimenté, il le prouve quand il évolue sur la pelouse."