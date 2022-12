Leander Dendoncker évoque "la fin d’une époque" et les regrets de "ne rien avoir gagné"

L’ambiance est lourde dans les rangs des Diables rouges. Comment pourrait-il en être autrement? De retour dans le onze titulaire, Leander Dendoncker a exprimé toute sa déception au micro de Manuel Jous. Tout d’abord à propos de l’issue du duel face à la Croatie.

"On devait essayer de gagner. C’est ce qu’on a fait contre cette bonne équipe croate. On a eu les occasions, on ne les a pas concrétisées. C’est de notre faute. C’est un manque de finition. Ce n’est la faute de personne. On n’a pas mérité de passer sur l’ensemble des trois matches. C’est sans doute le meilleur de nos trois matches, c’est dommage mais c’est comme ça", a déclaré le défenseur d’Aston Villa.

Etonné de l’annonce du départ de Roberto Martinez, Dendoncker a un regard amer sur le parcours des Diables rouges ces dernières années.

"C’est une surprise (à propos de la démission de Martinez). Il a parlé après le match, il nous a remerciés mais il ne nous a pas dit qu’il partait. C’est la fin d’une époque et c’est dommage car on a eu plusieurs opportunités pour gagner quelque chose mais on n’a rien gagné. C’est dommage pour ce pays."