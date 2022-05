Leaky Forms : des milliers de sites récupèrent vos adresses e-mails avant que vous ne validiez le formulaire

Les secteurs de la mode et de la beauté sont les plus représentés dans les sites avec un tel comportement, tant aux États-Unis qu’en Europe. En 2e position, on retrouve les sites d’achats en ligne.

Les sites collectant des adresses e-mail

Dans l’UE, les cinq principaux domaines de suivi collectant des e-mails appartenaient à : Taboola, Adobe, FinStory, Awin et Yandex. Meta et TikTok étaient également les deux plus grandes entreprises parmi les domaines de suivi qui collectaient les données des utilisateurs, principalement les e-mails.

Les sites collectant les mots de passe

Les domaines de suivi collectant les mots de passe dans l’UE étaient : Yandex.com, Yandex.ru, mixpanel.com et lr-ingest.io.

Les sites divulguant des adresses e-mail vers des domaines de suivi

Les 5 principaux sites web qui divulguaient des données vers des domaines de suivi tiers en UE étaient : usatoday.com, trello.com, Independent.co.uk, Shopify.com et marriott.com.

Les sites concernés auraient rectifié leur comportement en ligne après divulgation de l’étude. Cependant, "sur la base de nos conclusions, les utilisateurs doivent supposer que les informations personnelles qu’ils saisissent dans les formulaires web peuvent être collectées par des trackers – même si le formulaire n’est jamais soumis", ont conclu les chercheurs.