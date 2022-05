League of Legends, Valorant, Rocket League : le week-end Esport résumé en 2 minutes

Notre équipe Esport belge, qui a remporté le premier stage de Valorant Regional Leagues 2022 France : Révolution, a dévoilé ses nouveaux joueurs. Une annonce attendue puisqu’au fur et à mesure du mercato, on a pu voir la majorité des joueurs partir vers de nouveaux horizons. C’est donc Diogo "Olizera" Oliveira, Kacper "saiko" Kucharski et Mateja "qpert" Mijovic qui rejoignent le terrier du renard.