League of Legends : quelles sont les équipes européennes qualifiées pour les Worlds 2023 ?

Ce week-end se déroulaient les derniers quarts de finale du championnat européen de League of Legends, ceux-ci opposaient respectivement la Team BDS à SK Gaming et Excel Esports à FNATIC.

La première de ces deux rencontres se déroulait samedi, et aura été à sens unique puisque BDS s’imposera 3-0 sur un SK Gaming bien impuissant devant le duo Crownie (ADC) et Adam (Top) particulièrement efficace.

Le dimanche, c’était au tour du second match d’avoir lieu : FNATIC vs Excel Esport, la première est présente depuis la toute première saison (et a d’ailleurs remporté le tout premier championnat mondial, en 2011) tandis que la deuxième a besoin de redorer son blason après deux saisons consécutives catastrophiques. On a cette fois eu droit à un bel affrontement entre deux équipes qui voulaient la victoire, score final : 3-2 pour FNATIC.