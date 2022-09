Pour en revenir à l’hymne, on est un peu déçu. On s’attendait à quelque chose de plus funky, de plus hors du commun, surtout venant de Lil Nas X qui nous a déjà sorti des dingueries comme Montero ou Industry Baby.

On se retrouve avec un Star Walkin' qui a plus des allures de balade et qui serait plutôt jouée comme une musique de célébration de l’équipe gagnante, plutôt qu’un hymne qui hyperait les fans pour le futur événement. Les animations restent cependant très qualitatives et fines.

Lil Nas X interprétera une fois de plus Star Walkin', en direct de l’événement, pour la finale des Worlds qui aura lieu le 5 novembre à San Francisco.