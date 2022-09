League of Legends : le PDG de G2 Esports s’affiche avec Andrew Tate

Après sa carrière de kickboxeur, Andrew Tate est vite devenu une personne controversée sur Internet suite à des images de lui ou des propos qu’il a pu tenir. Notamment en ce qui concernait les victimes d’Harvey Weinstein et autres agresseurs dans le monde du cinéma et du showbiz, comme quoi "les victimes auraient cherché leur harcèlement, voire leurs violences et que ces victimes partagent leur responsabilité lorsqu’elles subissent de tels agissements."

Par ailleurs, Tate est résident en Roumanie. Une enquête le visait en 2021 pour traite d’êtres humains et viol suite au témoignage d’une Américaine ayant été séquestrée dans la propriété de l’ancien kickboxeur. Les autorités roumaines ont déclaré en 2022 que l’enquête était toujours en cours.

On rappelle que depuis ses sorties misogynes, Andrew Tate a été radié de plusieurs jeux (dont certains où il est interdit de prendre son nom et prénom en pseudo) mais aussi banni de certaines plateformes : YouTube, TikTok, Facebook ou encore Instagram. Qu’en est-il de Twitch ? Aucune réponse jusqu’à maintenant. Et des soirées de G2 ? Apparemment, il est toujours le bienvenu.