League of Legends : la saison 2 d’Arcane annoncée pour 2024

Pour l’instant, ni Riot Games, ni Tencent, ni Netflix n’ont confirmé ou démenti l’information. Mais sur le subreddit r/leagueofLegends, les fans de la séries ont tendance à penser que ces informations sont vraies, on pourrait donc s’attendre à une sortie en fin d’année 2024 qui suivrait le même scèma que la sortie de la saison 1.

D’abord, la première saison avait été rendue disponible juste après la finale des Worlds de League of Legends de 2021, soit le 6 novembre 2021. Mais surtout, en novembre 2024 nous fêterons les 15 ans du jeu League of Legends ! Et lorsqu’on se souvient de la fête pour les dix ans de League of Legends… Existe-t’il seulement meilleur prétexte pour lacer la deuxième saison d’Arcane ?