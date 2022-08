League of Legends : Grande finale des Elite Series ce dimanche sur Twitch et Auvio

Salut Moopz, pourrais-tu te présenter en quelques phrases ?

Moopz : Hello ! Je m’appelle Amaury alias Moopz, je suis joueur professionnel de LoL depuis presque 10 ans. Je suis actuellement le support de l’équipe KRC Genk esports.

Comment s’est passé ce Summer Split pour KRC Genk Esports ?

M : Le début ne s’est pas passé comme on espérait, on a mis pas mal de temps à trouver notre style de jeu, on a eu une petite perte de confiance quand on a perdu des matchs contre des équipes assez faibles sur le papier… Mais dès le moment où on a trouvé notre style et qu’on est resté dessus, on était très confiants et on savait que c’était dur de perdre des parties sauf très mauvaises performances.

Ça représente quoi comme investissement personnel de participer aux Elite Series ?

M : La plupart des équipes en Elite Series ne sont pas à temps plein, comme nous. Donc les équipes ont beaucoup moins d’entraînement que les autres ligues de plus haut niveau. Mais ça représente quand même un gros investissement pour les joueurs qui combinent journées de travail/étude et un entraînement le soir, ça donne de très grosses journées.

Votre place aux EU Masters est désormais assurée, heureux d’y participer ?

M : C’est toujours un plaisir et une satisfaction d’y participer, étant donné que c’est la plus grosse compétition accessible en tant que joueur d’ERL (European Regional Leagues), mais forcément il y a un peu moins de fierté à y participer en venant d’une ligue où il y a beaucoup moins de compétition comme les Elite Series par rapport à la LFL ou une autre ligue.

On y a participé ce printemps avec Genk mais malheureusement ça ne s’est pas très bien déroulé… Bien sûr on sait qu’on a peu de chances de gagner les EU Masters où d’aller en demi/quart de finale, mais on pense quand même qu’on peut y faire quelque chose sinon aucune utilité d’y participer ! Première étape : sortir des plays-ins.

Que penses-tu des Elite Series, la ligue régionale du Benelux ?

M : C’est la première année pour cette ligue, au niveau de l’organisation de la ligue et du broadcast, je trouve que c’est vraiment bien organisé et professionnel. Le seul point faible est que les diffusions sont divisées en 2 langues et qu’il n’y a pas de diffusion en anglais, c’est donc difficile de ramener une grosse audience. Par rapport aux autres grosses ERL, le niveau est beaucoup plus faible forcément : Moins d’argent, moins de joueurs full-time, moins de gros joueurs. Mais je pense et j’espère que ça va s’améliorer d’année en année !