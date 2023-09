League of Legends : G2 sur le toit de l’Europe, fait cap(s) sur les Worlds

Il ne fallait pas trop vouloir profiter du soleil ce week-end avec tout ce qu’il se passait sur Twitch ! Entre le GP Explorer organisé par Squeezie au Mans et les finales des EMEA Masters et du LEC, le championnat européen de League of Legends, à Montpellier, on ne savait plus où donner de la tête…

Si tu as préféré aller faire bronzette, ou que tu étais simplement occupé durant le week-end, voici un résumé de ce qu’il s’est passé côté esport.