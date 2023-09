League of Legends : Finale du LEC et des EMEA Masters ce week-end à Montpellier

MAD Lions, quant à eux, n’ont pas réussi à vaincre G2 Esports pour sécuriser leur place pour la finale de dimanche, ils devront donc se battre une nouvelle fois pour pouvoir espérer atteindre les plus hautes marches européennes. Du côté du classement, MAD Lions est 2e et FNATIC 5e, mais ici les points ne comptent plus, il faut juste gagner la rencontre… Et lorsqu’on sait que le dernier affrontement en ces deux équipes s’est soldé par un 2-0 sec pour FNATIC on est en droit d’attendre des rencontres tendues et à gros enjeu.