League of Legends : Entretien avec Targamas, la Belgique mise à l'honneur avec le Red Bull SoloQ

La finale du LEC approche, comment tu te sens ?

Je me sens très bien, je pense qu’on est sur une très bonne dynamique avec l’équipe en ce moment. Sur la deuxième partie de la saison on a fait 8-1, on était vraiment content d’avoir réussi à remonter ce début de saison qui était pas ouf pour nous. Là on sait que c’est un petit notre terrain en Europe. On sait qu’en BO5 on a de très très bonnes chances contre les équipes.

Et après direction les Worlds, qu’est ce que ça te fait ?

J’avais presque perdu espoir honnêtement, ça faisait longtemps que j'espérais avoir cette chance. Moi je regarde les Worlds depuis la s2, depuis 10 ans, j’ai grandi avec ça pour moi ça a toujours été un rêve d’y participer. Depuis le début de ma carrière j’ai toujours cet objectif de participer aux Worlds. J’ai eu des moments un petit peu plus compliqué dans ma carrière où je n'avais plus d’espoir d’un jour y arriver. Depuis 2 ans, depuis que ça a redémarré avec la KCorp l’année passée et maintenant G2, j’ai cet espoir encore de le faire et ça se concrétise.

Pour l’instant j’y pense pas trop car on a les Playoffs (de la LEC). Pour moi, c’est le focus principal de réussir à gagner en Europe et de sécu aussi un bon seed pour avoir de meilleures chances aux Worlds. Je vais commencer à réaliser et à y penser quand on sera en voyage dans le vol vers New York.