League of Legends : DRX remporte son premier titre mondial après une finale historique

Côté compétition, cette finale aura tenu toutes ses promesses puisqu’elle aura duré cinq parties, soit le nombre maximum !

Première partie, T1 verrouille très vite le jeu et s’envole dès 20 minutes de jeu. DRX ne reviendra pas et s’incline sans rien pouvoir faire. Réveillés pour affronter la seconde partie, ce sont des DRX complètement différents qui viennent accrocher T1 pendant près de 40 minutes sans dénouement. Finalement, DRX s’imposera grâce à un combat au Nashor… Osé dirons-nous.

Lors de la troisième partie, DRX tentera par deux fois de s’emparer du Nashor pour essayer de répéter l’exploit de la partie précédente. Par deux fois ils se feront lourdement punir par T1 qui finit par remporter la game. Ils mènent 2-1 et ne sont plus qu’à une victoire du titre. Dos au mur, DRX répond à chaque attaque de T1 notamment grâce à un Kingen sur la toplane qui pulvérise son opposant. Après 20 minutes, DRX prend le contrôle de cette quatrième partie et finit par revenir au score. Il y aura bien une game 5 lors de ces Worlds !

Ultime et dernière manche, les deux équipes se livrent une lutte sans merci. Après plus de 40 minutes de jeu, 23 morts et un vol de Nashor fantastique par Gumayusi (T1) la partie se joue finalement au niveau de l’Elder Dragon. Sentant certainement la défaite, T1 tente un backdoor de dernière minute mais DRX arrive à défendre de justesse et termine la partie sur la même impulsion.