League of Legends : DRX affrontera T1 lors de la finale des Worlds ce week-end

La Grande Finale est prévue lors de la nuit de samedi à dimanche et se déroulera au Chase Center de San Francisco, la salle où évolue habituellement l’équipe de NBA des Golden State Warriors.

Pour T1, équipe la plus titrée de l’histoire des Worlds de League of Legends, une victoire reviendrait à creuser encore l’écart entre la formation sud-coréenne et les autres équipes. Tandis que de l’autre côté, c’est la première finale de DRX et son ADC prodige Kim "Deft" Hyuk-kyu qui vont certainement tout faire pour empêcher Faker de décrocher son quatrième titre de champion du monde.

Cette finale sera diffusée en anglais sur les chaînes Twitch et YouTube de Riot Games et en français sur la chaîne Twitch d’OTP.