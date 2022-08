League of Legends : deux Belges assurés de participer aux championnats du monde

Chez nous, le premier tour des play-off commence à peine.

A l’issue de ce premier week-end, Rogue s’est imposé face à MAD Lions et G2 Esports face à Misfits. Les deux vainqueurs s’affronteront la semaine prochaine pour déterminer le premier finaliste de ces play-off européennes. MAD Lions et Misfits tombent donc de l’autre côté de l’arbre de tournoi, dans la partie "perdants" où défaite est synonyme d’élimination définitive.

Et en parlant d’élimination… Fnatic a remporté sa rencontre face à EXCEL, les élimine et reste donc dans la course. Après un début de rencontre très dominant d’EXCEL, Fnatic s’est retrouvé dos au mur et face à un 0-2 qui ne laissait présager rien de bon. Heureusement pour la structure londonienne, les joueurs ont tenu bon et ont complètement inversé la vapeur : 3-2 Fnatic reste en course !