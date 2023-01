League of Legends a été le jeu vidéo le plus regardé en 2022

5. Valorant – 283 millions d’heures visionnées en 2022, soit une croissance d’environ 33% par rapport à l’année passée. Cette année, l’événement principal de la saison compétitive (les Valorant Champions 2022) aura dépassé le score de l’édition précédente, avec un pic à 1,5 million de spectateurs.

4. Dota 2 – 313 millions d’heures visionnées en 2022, soit une diminution d’environ 10% par rapport à l’année passée. Évidemment, l’événement phare de cette année aura été "The International" avec son pic à 1,5 million de viewers et ses 18 millions de dollars de cashpize.

3. Mobile Legends : Bang Bang – 331 millions d’heures visionnées en 2022, soit une diminution d’environ 14% par rapport à l’année passée malgré une augmentation du temps d’antenne de 7%. C’est le jeu mobile le plus joué au monde !

2. Counter-Strike : Global Offensive – 448 millions d’heures visionnées en 2022, soit une croissance d’environ 8% par rapport à l’année passée, ce qui revient à une croissance de 8,5% en comparaison à 2021. L’événement principal de cette année ayant été le PGL Major d’Anvers qui a vu Natus Vincere s’incliner face à FaZe Clan devant plus de 2 millions de viewers et près de 20.000 spectateurs sur place, au Sportpaleis d’Anvers.

1. League of Legends – 617 millions d’heures visionnées en 2022, soit une légère diminution d’environ 7% par rapport à l’année précédente. Par contre, la grande finale a, quant à elle, atteint un nouveau record de 5,1 millions de spectateurs. Il s’agit de la deuxième année consécutive où League of Legends est le jeu Esport le plus regardé dans le monde.

Il est intéressant de noter que dans ce top 5 des jeux les plus regardés, trois titres sont des MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) et deux sont des FPS (First Person Shooter).