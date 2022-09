Leader Price et Franprix rappellent des bûches de chèvre

Leader Price et Franprix, en accord avec l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca), retirent mardi des bûches de fromage de chèvre de la vente et les rappellent auprès des consommateurs en raison d'une présence possible de corps étranger métallique, ont indiqué les deux chaines de magasins mardi.

Les produits sont la "Bûche fondante" de 250g de la marque Président, dont la DLC (date limite de consommation) est comprise entre le 24/09/2022 et le 10/10/2022 inclus et le code-barres est le 3228023080015, ainsi que la "Bûche de chèvre Saint-Maure" de 200g de la marque Leader Price, dont la DLC est comprise entre le 02/10/2022 et le 25/10/2022 inclus et le code-barres est le 3263859371319.

La "Bûche de chèvre Saint-Maure" de 200g de la marque Franprix est également concernée dans le magasin Franprix. La DLC est comprise entre le 01/10/2022 et le 10/10/2022 inclus, le numéro de code-barres est le 3263856411612.

Leader Price et Franprix demandent à leurs clients de ne pas consommer ces produits et de les ramener dans le point de vente dans lequel ils ont été achetés pour remboursement. Les produits ont été vendus soit dans les différents magasins Leader Price en Belgique situés à Couillet, Seraing, Herstal, Courcelles, Grâce-Hollogne, Binche, Hornu, Tihange et Fleurus, soit au Franprix d'Ixelles s'il s'agit de la bûche de chèvre Saint-Maure Franprix.

Les consommateurs pour les produits de Leader Price peuvent obtenir des informations complémentaires au numéro de téléphone 0033/800.120.120 du lundi au vendredi de 8h30 à 18h. Le numéro pour les consommateurs des produits de Franprix est accessible aux mêmes horaires au 0033/9 70 17 10 00.