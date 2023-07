Lea Michele (Glee) rend hommage à Cory Monteith, son amour disparu il y a dix ans

Cela fait 10 ans que Cory Monteith est décédé. L’acteur de la série "Glee" avait été retrouvé mort dans sa chambre d’hôtel à Vancouver en 2013 à l’âge de 31 ans, des suites d’une overdose.

A l’époque, Lea Michele, 26 ans, était sa partenaire à l’écran comme dans la vie. Un triste anniversaire pour l’actrice qui a souhaité rendre hommage à son amour disparu dans un message sur Instagram.

Les interprètes du couple de lycéen Finn et Rachel dans les quatre premières saisons du show musical de Ryan Murphy étaient tombés amoureux et étaient encore ensemble à la disparition de l’acteur. Une mort tragique qui a laissé des traces chez Lea Michele, qui a mis du temps à s’en remettre. Ils partageaient leurs vies depuis deux ans et étaient sur le point de se marier.

Dix ans après, elle livre un message attendrissant sous un cliché du couple souriant en noir et blanc : "Salut toi. 10 ans. J’ai l’impression que c’était seulement hier que tu étais encore là et en même temps que cela fait des millions d’années. Je garde tous nos souvenirs dans mon cœur où ils sont en sécurité et où ils ne seront jamais oubliés. Tu nous manques chaque jour et nous n’oublierons jamais à quel point tu illuminais notre monde. Tu me manques mon grand. J’espère que tu as trouvé Taylor là-haut et que vous jouez de la batterie ensemble ". Taylor faisant référence à Taylor Hawkins, le batteur des Foo Fighters décédé en mars 2022. Une passion que partageait Cory Monteith également batteur, dans le groupe "Bonnie Dune".