Léa et Noa (The Voice Kids) nous donnent des nouvelles de leurs projets musicaux

Âgées de 12 ans seulement, les sœurs jumelles Léa et Noa ont été découvertes lors de leur participation en duo à la première saison de The Voice Kids. Lors de leur Blind, elles avaient repris le titre "Les Choses Simples" duo initialement chanté par Slimane et Jenifer. Leur prestation avait réussi à convaincre Slimane et Matthew !

Après leur élimination lors de l’étape des Sing-Off, les jumelles ont pu se produire sur petites scènes cet été et continuer de s’investir dans une association caritative pour jeunes porteurs de handicap, pour lequel elles ont participé à un clip.