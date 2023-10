Léa Drucker dans "L’été dernier" : Au cinéma, on peut se permettre de représenter ce qui nous fait peur dans la vie

Rencontre avec Léa Drucker, qui tient le rôle principal dans le film "L’été dernier". L’interview intégrale.

Ce film qui marque le retour derrière la caméra de Catherine Breillat (75 ans) après dix ans d’absence, est le remake libre d’un film danois ("Queen of hearts" avec Trine Dyrholm).

On pouvait craindre un désir de provocation gratuite chez la cinéaste autrice de "Romance" avec Rocco Siffredi ; il n’en est rien : "L’été dernier" est un drame psychologique assez subtil, qui dépeint les contradictions d’une femme habituée à contrôler la situation et qui s’abandonne à un fantasme de jeunesse. Il fallait une actrice intelligente et courageuse pour incarner Anne, Catherine Breillat l’a trouvée en Léa Drucker : elle est parfaite, et restitue à merveille l’humanité parfois perverse de son personnage. (Hugues Dayez)

Comment la comédienne s’est-elle glissée dans la peau de cette femme complexe ? Les réponses dans son interview intégrale.