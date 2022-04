Le Zythos Bierfestival : l’événement à ne pas manquer ce week-end en Belgique

Le Zythos Bierfestival édition 2022 aura lieu les samedi 23 avril de 13h à 23h et dimanche 24 avril de 12h à 20h.

Le prix d’une entrée est de 26 euros sur place et 24,15 euros en prévente. Cette entrée comprend un verre de dégustation, un livret reprenant le programme et 10 jetons d’une valeur d’1,60 €/pièce. Un forfait BOB existe également. Celui-ci s’élève à 10 euros et comprend 2 jetons pour des boissons non alcoolisées.

Bon à savoir : des navettes gratuites sont mises à la disposition des participants. Celles-ci partent de la gare de Louvain et conduisent directement au festival : Brabanthal, Brabantlaan 1, 3001 Louvain.