Le Zwin a été étendu et beaucoup d’espèces d’oiseaux et de poissons s’y sont installées

Plusieurs espèces de poissons, dont l’anguille, le flet, le mulet porc, le sprat et le bar ont élu domicile dans la zone. "La capture de poissons juvéniles et adultes montre que l’extension du Zwin est utilisée par ces espèces comme zone d’approvisionnement en nourriture et de reproduction", indique l’Agence flamande pour la nature et des forêts.

La région est également devenue un "paradis pour les oiseaux". Des spatules, des aigrettes garzettes, des goélands et des sternes ont désormais élu domicile au Zwin. La zone est également importante pour les oiseaux migrateurs comme les canards et les échassiers. Pour l’huîtrier pie, l’avocette, le pluvier argenté, le bécasseau variable, le chevalier gambette et le pluvier à bec dévié, "l’extension du Zwin s’est immédiatement imposée comme l’une des zones d’hivernage les plus importantes de Belgique, si ce n’est la plus importante", affirme l’étude. La zone attire également les oiseaux nicheurs.

L’étude de suivi montre enfin que la restauration de l’habitat, la préservation de la nature et l’inondation plus fréquente et prolongée de la plaine du Zwin sont bénéfiques non seulement pour les plantes, mais aussi pour les animaux.