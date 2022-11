Le zoning de Weyler-Hondelange au cœur des discussions au Parlement de Wallonie

Ce mardi 8 novembre, Adrien Blauen, un agriculteur et membre du collectif d’Hondelange, a été reçu en commission de l’économie, de l’aménagement du territoire et de l’agriculture au Parlement de Wallonie. Il est venu parler du projet de zoning à Weyler-Hondelange. Un projet qui date déjà de 2013 ! À l’époque, il était prévu de consacrer 45 hectares de terres pour développer une zone d’activité économique. Le problème, c’est que cette terre est particulièrement adaptée aux cultures et cela pose problème à de nombreuses personnes, en particulier les agriculteurs.

Les communes ne suivent plus vraiment

Une pétition de 3.500 signatures a été remise au Parlement de Wallonie, ce qui a permis à Adrien Blauen de s’exprimer face aux députés en présentant un exposé très détaillé de la situation passée et actuelle. L’homme a pointé les enjeux majeurs de ce projet : la mobilité, le climat, l’agriculture ou encore la prévention des captages. Précisions qu’aujourd’hui, le projet ne ressemble plus du tout à l’original. Les communes d’Arlon et de Messancy ont soit refusé le projet ou drastiquement diminué le nombre d’hectares. Le pétitionnaire estime qu’aujourd’hui, il n’y a plus aucun critère favorable à la localisation de ce parc d’activités.

Une thématique qui s’étend au-delà de la province de Luxembourg

Les députés et ministre présents ont globalement tous salués la démarche citoyenne accomplie par Adrien Blauen. Ils estiment que ce problème ne concerne pas uniquement la zone de Weyler-Hondelange, mais bien toute la Wallonie. Le ministre responsable, à savoir Willy Borsus, a déclaré "qu’il y a une légitimité à réfléchir l’espace et que c’est fini d’urbaniser et de consommer les terres agricoles comme il y a 10 ou 20 ans", fin de citation. C’est désormais au gouvernement wallon de se prononcer sur le sujet. Les débats sur la question sont prévus le 22 novembre prochain.