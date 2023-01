Le zona ophtalmique : quand le virus de la varicelle se réactive à l'âge adulte

Le zona est une infection par le virus de la varicelle et du zona hzv (Herpes zoster). Il est provoqué lors d’une première infection à la varicelle et peut ensuite se réactiver et donner un zona c'est-à-dire une atteinte inflammatoire au niveau de la peau, au niveau d’un territoire nerveux comme par exemple un nerf intercostal. Cela peut provoquer une atteinte de l’œil et de la zone au-dessus de l’orbite. C’est une affection qui peut être grave et durer entre 15 jours et trois semaines, explique le Dr Qin, ophtalmologue à l’hôpital Delta à Bruxelles.