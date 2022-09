Le ZEvent 2022 récolte plus de 10 millions d’euros et bat son record

Comme expliqué dans un précédent article, cette année le ZEvent ne récoltait pas des dons pour une seule association comme à son habitude, mais bien cinq ! Sea Sheperd France, WWF France, la Ligue pour la Protection des Oiseaux, The SeaCleaners et Time For The Planet (ces derniers sous une forme particulière puisqu’ils streamaient sur place) étaient les " heureux élus ".

Vous l’aurez compris en lisant ces noms d’associations, cette année le ZEvent avait l’environnement pour thème. Chacune de ces associations essayant d’aider, à sa manière et à son échelle, notre planète.