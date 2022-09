Le "zéro déchet", c’est commencer par s’acheter une gourde

Il existe un continent de plastique dans le Pacifique grand comme trente fois la Belgique . Toutes les trois secondes, une tonne de plastique se déverse dans les océans.

. Toutes les trois secondes, une tonne de plastique se déverse dans les océans. On mangerait 5 grammes de plastique par semaine, soit le poids d’une carte de crédit.

4 millions de tonnes de textiles finissent chaque année à la poubelle en Europe – or le textile est produit à partir de polyester.

Un Belge produit en moyenne 500 kilos de déchets ménagers par an, soit 0,15 tonnes en équivalent CO2. Nos achats en textile, en électroménager et en mobilier représentent une consommation bien plus élevée, à 1,5 tonnes.