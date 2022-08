Le zéro déchet absolu est-il possible ?

Le Belge a produit 409 kg de déchets ménagers sur l’année 2017. Moment choisi par le ministre wallon de l’environnement de l’époque, Carlo Di Antonio, pour lancer un défi aux communes : Objectif Zéro Déchet. Les villes doivent sélectionner une quinzaine de familles de leur région et leur enseigner des techniques pour diminuer leur production de déchets. À Genappe, les familles qui ont suivi les ateliers, sont parvenues à réduire leurs émissions de déchets de plus de 100kg par an et par habitant. À Namur, la demande de participation était tellement forte que la ville a étalé l’expérience sur deux années.

Le problème du " zéro déchet " réside sans doute dans l’intitulé. Ne pas produire de déchet s’avère impossible. Nous pouvons uniquement diminuer notre émission. Il faut accepter cette contrainte et ne pas voir le " 0 " comme une obligation. Un exemple évocateur est le terme " presque " ajouté au titre du livre de Jérémie Pichon. D’ailleurs, au micro de la télévision locale Canal Zoom, il se permet même d’ajouter : " J’ai trois grands problèmes aujourd’hui : c’est ma voiture, mon smartphone et mon ordinateur portable. Nous sommes dans un système d’obsolescence, de remplacement rapide… On est dans la surconsommation. […] Il me reste plein de choses à régler. Mais je n’ai pas forcément la solution parce que l’économie ou la politique ne me le propose pas ".