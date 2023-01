Le youtubeur MrBeast a financé l’opération de 1000 personnes aveugles

MrBeast a financé l’opération de chirurgie de la cataracte à 1000 personnes et en fait une vidéo YouTube...

Le youtubeur MrBeast, de son vrai nom Jimmy Donaldson, est un habitué des vidéos démesurées. Celui qui est devenu le deuxième Youtubeur à atteindre les 100 millions d’abonnés a notamment recréé les décors et les épreuves de la série culte Squid Game; organisé un cache-cache "extrême" avec une somme de 1 million de dollars à remporter ou tout simplement offert une île privée à un abonné.

Mais sa dernière vidéo est encore plus folle. Même si elle soulève quelques questions. En effet, MrBeast a payé l’opération de la cataracte de 1000 personnes aveugles ou malvoyantes. Rien que ça. Pour y parvenir, le youtubeur s’est associé avec le chirurgien ophtalmologue Jeff Levenson, qui est en charge du programme "Gift of Sight" (le cadeau de la vue) depuis plus de 20 ans.

Selon Levenson, "la moitié des cas de cécité dans le monde concernent des personnes qui ont besoin d'une intervention chirurgicale de 10 minutes." Lui qui fut également opéré par le passé pour le même problème explique être "choqué par l'idée qu'il y a des centaines de millions, probablement 200 millions de personnes dans le monde, qui sont aveugles ou presque aveugles à cause de la cataracte et qui n'ont pas accès à la chirurgie."