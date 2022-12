Le YouTubeur Mastu raconte son harcèlement quotidien dans une vidéo

Ce genre de situations existait déjà avec les stars "traditionnelles" (de la télé, de la musique, etc.) mais est décuplé lorsqu’il s’agit de créateurs de contenu sur internet. Selon les principaux intéressés, un faux sentiment de proximité se crée parfois grâce aux multiples interactions qu’ils ont avec leur communauté (vidéos, réseaux sociaux, etc.) et les fans finissent par avoir l’impression qu’ils connaissent leurs influenceurs préférés. Ce sentiment n’est pas réciproque, et ne devrait en aucun cas justifier de tels comportements.

Pour prendre de la distance sur cette situation, Mastu a décidé de faire une pause sur YouTube. "Je commence ma pause maintenant, la prochaine fois que l’on se reverra, ce sera en 2023. Je ne donne pas de date. Je veux prendre le temps de me ressourcer le mieux possible", a indiqué le youtubeur.