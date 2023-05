Le Youtubeur Anthony Maquestiau cultive 120 variétés de tomates dont la yamali blue et la black cherry

Les tomates sont l’un des légumes les plus populaires et les plus cultivés dans le monde entier. Il existe de nombreuses variétés de tomates, chacune avec ses propres caractéristiques et utilisations.

Anthony Maquestiau, jardinier de formation, est venu en studio présenter à Carine Bresse quelques variétés moins connues : la yamali blue, de la taille d’une prune, zébrée et de couleur violette ; La voyage, le fruit ressemble au fruit d’une mûre ; la black cherry, tomate de petit calibre avec un goût extraordinaire. Essayez différentes variétés pour découvrir votre préférée et profitez des nombreux bienfaits pour la santé que les tomates ont à offrir.

Anthony possède plus de 120 variétés de tomates. Son conseil pour la plantation : 50 cm entre chaque pied et 50 cm entre chaque ligne.